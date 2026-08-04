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10:12, 4 августа 2026 (обновлено: 10:33, 4 августа 2026)Экономика

Поставки китайской электроники в Россию застопорились

«Известия»: Сроки поставок китайской электроники в РФ выросли в два раза и цены повысились
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: PavelChigir / Shutterstock / Fotodom

Сроки доставки электроники из Китая в Россию в последнее время выросли в два раза. В европейскую часть страны автотранспорт может идти уже не одну неделю, как в первом полугодии, а около двух, причем цены на транспортировку поднялись в среднем на десять процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

Морские и авиаперевозки также подорожали из-за проблем с топливом. Дополнительные издержки, уверены собеседники издания, в конечном итоге будут переложены на покупателей.

На автоперевозки из Китая приходится около 70 процентов всей электроники, которую завозят в Россию. Остальное идет из стран СНГ или Ближнего Востока. Величина задержек зависит от региона. Если в каком-то из них дефицит топлива меньше средних значений, то сроки доставки ближе к обычным, и наоборот.

Дополнительной проблемой для продавцов стали атаки беспилотников на склады, из-за которых продавцы и ретейлеры начали перемещать товары в помещения меньшего размера и магазины. Такие действия требуют дополнительного автотранспорта и расходов.

Партнер ComNews Research Леонид Коник указал, что отдельной сложностью из-за проблем с топливом стал зеленый коридор для бензовозов, получивших преимущественное право прохождения границы. А кроме того, повышение уровня воды в Амуре привело к закрытию движения грузового автотранспорта через погранпереход Амурзет в Еврейской автономной области.

Аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова подтвердила ухудшение ситуации с логистикой при поставках из Китая и предупредила, что комплексный эффект начал транслироваться по всей цепочке. По ее словам, для конечных покупателей такая ситуация означает неизбежный рост цен.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии число заказов на зарубежную электронику выросло на 28 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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