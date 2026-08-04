Рианна показала фигуру в полупрозрачном нижнем белье в рекламе собственного бренда

Певица Рианна показала фигуру в откровенном нижнем белье в рекламе бренда Savage&Fenty

Барбадосская поп-исполнительница Рианна показала фигуру в откровенном нижнем белье в рекламе собственного бренда Savage&Fenty. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица предстала на размещенных снимках в полупрозрачном фиолетовом боди, оформленном кружевами и аппликациями в виде цветов. При этом она позировала в черных открытых туфлях на шпильках и с распущенными волосами. Ее эффектный образ дополнили ожерелье и браслет на ноге.

Публикация знаменитости набрала 1,7 миллиона лайков и 11,5 тысячи комментариев. «Спасибо, что выложила это утром», «Эта фигура прекрасна», «Слишком горячо», «Наша богиня вернулась», «Как приятно на тебя смотреть», — высказывались поклонники.

В июне Рианна в парике и ретрообразах снялась для обложки журнала EE72.