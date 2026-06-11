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11:40, 11 июня 2026Ценности

Рианна в парике снялась для обложки журнала

Певица Рианна в парике и ретрообразах снялась для обложки журнала EE72
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ee72

Барбадосская певица Рианна в парике и ретрообразах снялась для обложки журнала EE72. Кадры опубликованы в аккаунте издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя поп-исполнительница стала героиней съемки, которую назвали La Reine («Королева»). На одном из размещенных кадров она предстала с объемной укладкой и в приспущенном с плеч наряде из материала с принтом.

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Креативным директором и стилистом съемки выступил бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, который запустил упомянутый журнал. Фотографом стал Сильвестр Мако.

Известно, что в рамках фотосессии знаменитость примерила наряды люксовых брендов Dior, Chanel, Bottega Veneta, Givenchy и других.

В мае Рианна показала новые откровенные кадры со съемки для собственного бренда. Поп-исполнительница позировала в розовом пижамном комплекте, состоящем из кроп-топа и трусов с высокой посадкой.

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