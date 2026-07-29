Лавров расписал пессимистичный сценарий в случае приостановки боев на Украине

Лавров заявил, что Запад введет военный контингент на Украину в случае прекращения огня

Западные страны намерены использовать возможное прекращение огня на Украине для размещения на ее территории военного контингента. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«После этого [прекращения огня] они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом сядут поговорить», — сказал министр.

Он также выразил уверенность, что немедленное прекращение огня без предварительных условий урегулирования приведет к сохранению «нацистского режима» на Украине и отказу западных стран признавать новые территории России.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада продолжают выдвигать России ультимативные требования в рамках украинского урегулирования, однако Москва не намерена поступаться своими национальными интересами и «собственной гордостью».