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12:10, 29 июля 2026 (обновлено: 12:31, 29 июля 2026)Мир

Лавров расписал пессимистичный сценарий в случае приостановки боев на Украине

Лавров заявил, что Запад введет военный контингент на Украину в случае прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Егоров / Sputnik / РИА Новости

Западные страны намерены использовать возможное прекращение огня на Украине для размещения на ее территории военного контингента. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«После этого [прекращения огня] они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом сядут поговорить», — сказал министр.

Он также выразил уверенность, что немедленное прекращение огня без предварительных условий урегулирования приведет к сохранению «нацистского режима» на Украине и отказу западных стран признавать новые территории России.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада продолжают выдвигать России ультимативные требования в рамках украинского урегулирования, однако Москва не намерена поступаться своими национальными интересами и «собственной гордостью».

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