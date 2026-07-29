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11:56, 29 июля 2026 (обновлено: 12:02, 29 июля 2026)Мир

Лавров назвал гордый ответ России на ультиматум Запада

Лавров: Страны Запада выдвигают РФ ультиматум, но Москва не поступится своей гордостью
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Страны Запада продолжают выдвигать России ультимативные требования в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидели Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня... Что это означает? Это ультиматум», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия не намерена поступаться своими национальными интересами и «собственной гордостью». В качестве примера министр привел строку из стихотворения Владимира Маяковского «Бродвей»: «У советских собственная гордость», и отметил, что эта гордость появилась не в советское время, а существовала у русских исторически.

Ранее президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, диалог должен идти «на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле».

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