Лавров назвал гордый ответ России на ультиматум Запада

Лавров: Страны Запада выдвигают РФ ультиматум, но Москва не поступится своей гордостью

Страны Запада продолжают выдвигать России ультимативные требования в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидели Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня... Что это означает? Это ультиматум», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия не намерена поступаться своими национальными интересами и «собственной гордостью». В качестве примера министр привел строку из стихотворения Владимира Маяковского «Бродвей»: «У советских собственная гордость», и отметил, что эта гордость появилась не в советское время, а существовала у русских исторически.

Ранее президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, диалог должен идти «на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле».