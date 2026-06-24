Путин назвал четыре основы для мирных переговоров с Украиной. Возможен ли диалог и на что будет опираться Москва?

Путин перечислил четыре основы для переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. Свою позицию он обозначил в ходе совещания с членами правительства.

На базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел Владимир Путин президент РФ

Также Путин отметил, что противник проводит тактику террористических атак, поскольку не в состоянии повлиять на события на линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять территории, тогда как Российская армия продолжит двигаться вперед по всем направлениям, резюмировал он.

США предложили очередные переговоры

Ранее издание The Economist сообщило о якобы возобновившихся неформальных переговорах США с Россией и Украиной. По сведениям источников, команда президента США Дональда Трампа ежедневно поддерживает контакты. Одной из обсуждаемых идей в рамках урегулирования конфликта является прекращение огня в два этапа. Сначала предполагается ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

После этого в Киеве признались, что у руководства республики нет планов по ограниченному прекращению огня, которое России и Украине якобы могут предложить США. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу, поскольку Киев в настоящее время находится в сложном положении и ситуация для ВСУ на фронтах «скоро станет совсем катастрофической».

Украину сочли неготовой к переговорам

На сегодняшний день Украина не готова к переговорам, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так о переговорном процессе депутат высказался в беседе с «Лентой.ру». «Я думаю, что это комплексный вопрос. На сегодняшний день все, что Украина будет заявлять, — это позиция европейцев, а именно: прекратить огонь и приступить к обсуждению деталей. То есть это попытка очередного обмана России», — считает депутат. По его мнению, за время прекращения огня Украина проведет перевооружение, передислокации, а в дальнейшем продолжит конфликт.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что переговоры могут только возобновиться, когда Киев проявит готовность и способность к продуктивному диалогу. «Если Киев и его заказчики со своей стороны представят взвешенные и конструктивные предложения, Россия всегда готова их рассмотреть», — отметил парламентарий.