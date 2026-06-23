Путин назвал основу для переговоров с Украиной

Путин: Основа переговоров с Украиной — реалии на земле, Стамбул и Анкоридж

Основой для переговоров с Украиной являются реалии на земле и договоренности, достигнутые в Стамбуле и Анкоридже. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел», — рассказал президент о принципах, на которых Москва готова к переговорам с Киевом.

Он добавил, что не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей со стороны России.

Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев заявил, что Россия может пересмотреть условия как прекращения огня в рамках урегулирования конфликта на Украине, так и мирного договора с Киевом.