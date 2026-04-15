Названы возможные условия пересмотра позиции России по Украине

Политолог Силаев: РФ может пересмотреть условия как мира, так и прекращения огня

Россия может пересмотреть условия как прекращения огня в рамках урегулирования конфликта на Украине, так и мирного договора с Киевом. С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев.

Силаев оценил возможные условия пересмотра позиции России по конфликту на Украине и подчеркнул, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть как от способности США обеспечить выполнение договоренностей и надавить на Киев, так и от ситуации на фронте. Политолог отметил, что при значительном продвижении российских подразделений вопрос о выводе Вооруженных сил Украины с подконтрольных территорий Донецкой народной республики может потерять актуальность.

По мнению эксперта, речь идет сразу о нескольких базовых сценариях, которые уже обсуждались ранее:

Стамбульские договоренности, согласованные в марте 2022 года: нейтральный и внеблоковый статус Украины, ограничение численности ВСУ и права русскоязычного населения как основа мирного договора;

предложение Владимира Путина об условиях прекращения огня, сделанное в июне 2024 года: отказ Украины от членства в НАТО, вывод ВСУ за административные границы ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей;

проект меморандума по урегулированию конфликта, переданный Украине в Стамбуле в июне 2025 года и включавший два варианта условий прекращения огня: первый повторял предложения июня 2024 года, второй предполагал запрет на перемещение украинских войск, отмену военного положения, прекращение мобилизации на Украине и прекращение западных поставок оружия Киеву, проведение выборов на Украине;

договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, достигнутые на Аляске в августе 2025 года, — предположительно, сочетание двух вариантов прекращения огня; при этом, как отмечает политолог, несмотря на непубличный характер договоренностей, публично США согласились с подходом России о необходимости долговременного и устойчивого мира вместо краткосрочного перемирия.

Встает вопрос: ужесточаться будут условия прекращения огня или условия мирного договора? Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной. По словам официального представителя Кремля, в процессе длительных обсуждений предстоит определить все детали урегулирования украинского конфликта.