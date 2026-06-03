В США назвали «хорошее решение» иранского конфликта с участием России

Кантримен: Вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию был бы хорошим решением

Вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию был бы хорошим решением иранского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель совета директоров американской Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.

По его словам, такое предложение Москвы является полезным. Он подчеркнул, что Ирану и США предстоят еще долгие переговоры.

«И будет ли обогащенный уран вывезен в Россию или смешан [с другим материалом] для снижения уровня обогащения на территории Ирана, оба эти варианта являются хорошими решениями», — сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против идеи передачи обогащенного иранского урана в Китай или Россию. «Нет, не был бы», — сказал он, отвечая на вопрос, был бы он спокоен, если бы Россия или Китай забрали иранский обогащенный уран.