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04:04, 3 июня 2026Мир

В США назвали «хорошее решение» иранского конфликта с участием России

Кантримен: Вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию был бы хорошим решением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию был бы хорошим решением иранского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель совета директоров американской Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.

По его словам, такое предложение Москвы является полезным. Он подчеркнул, что Ирану и США предстоят еще долгие переговоры.

«И будет ли обогащенный уран вывезен в Россию или смешан [с другим материалом] для снижения уровня обогащения на территории Ирана, оба эти варианта являются хорошими решениями», — сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против идеи передачи обогащенного иранского урана в Китай или Россию. «Нет, не был бы», — сказал он, отвечая на вопрос, был бы он спокоен, если бы Россия или Китай забрали иранский обогащенный уран.

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