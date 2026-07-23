ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил курс доллара на семь копеек

Центробанк понизил официальные курсы валют на пятницу, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Американский доллар подешевел на семь копеек. Официальный курс валюты снизился с 78,47 до 78,4 рубля.

Также за сутки стал меньше стоить и евро. Валюта опустилась с 89,6 до 89,44 рубля.

Китайский юань стал единственным из тройки валют, чью стоимость ЦБ пересмотрел в положительную сторону. Курс вырос с 11,57 до 11,58 рубля.

Ранее основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева заявила, что для того, чтобы доллару достичь отметки 100 рублей, ему необходимо укрепиться почти на 30 процентов, а значит, речь идет не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии. Экономист напомнила, что цены на нефть скорректировались, геополитическая неопределенность сохраняется, а Банк России снизил ключевую ставку до 14,25 процента, начав цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Все это, по ее мнению, оказывает умеренное давление на курс рубля.