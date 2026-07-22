Экономист раскрыла шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей

Экономист Вепренцева: Устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года маловероятен

Чтобы доллару достичь отметки 100 рублей, ему необходимо укрепиться почти на 30 процентов, а значит речь идет не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии, рассказала экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперт напомнила, что цены на нефть скорректировались, геополитическая неопределенность сохраняется, а Банк России снизил ключевую ставку до 14,25 процента, начав цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Все это, по ее мнению, оказывает умеренное давление на курс рубля.

«По оценке аналитиков, базовый сценарий предполагает курс доллара в диапазоне 80–95 рублей к концу 2026 года. Поэтому устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным. Такой сценарий возможен лишь при одновременном сочетании нескольких негативных факторов: существенном снижении цен на нефть, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики», — рассказала Вепренцева.

Эксперт отметила, что на горизонте двух-трех лет вероятность достижения отметки 100 рублей возрастает, особенно если сохранятся дефицит бюджета и снижение нефтегазовых доходов. При этом ключевыми факторами для курса останутся стоимость российской нефти, бюджетная политика и дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке, дополнила Вепренцева. Она добавила, что скорее возможны краткосрочные всплески на фоне новостей, чем устойчивое закрепление курса на этом уровне.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал, что снижению ключевой ставки Банка России может препятствовать складывающаяся ситуация с топливом, которая является проинфляционным фактором. Главным фактором, влияющим на такую динамику, остается снижение предложения из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.