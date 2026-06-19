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11:33, 19 июня 2026Экономика

Назван мешающий снижению ключевой ставки фактор

Инвестбанкир Коган назвал ситуацию с бензином препятствием для снижения ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Снижению ключевой ставки Банка России может препятствовать складывающаяся ситуация с топливом, которая является проинфляционным фактором. Об этом в своем Telegram-канале рассказал инвестиционный банкир Евгений Коган.

Он напомнил, что, по данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 6,6 процента, что выше инфляции, а в ряде регионов вводят лимиты на продажу топлива, пусть это и остается локальными историями.

Главным фактором, влияющим на такую динамику, остается снижение предложения из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Кроме того, сложности с логистикой, особенно на южном направлении, влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами аграриев, хотя необходимого им дизельного топлива в стране производится с избытком.

В совокупности эти факторы могут перенестись в рост цен как сами по себе, так и с учетом вторичных факторов, то есть повышение доли транспорта в стоимости других товаров. На этом фоне увеличиться могут и инфляционные ожидания населения и бизнеса, а значит, регулятору придется быть осторожным в смягчении денежно-кредитной политики.

По мнению Когана, отказываться от снижения уже на предстоящем в пятницу, 19 июня, ЦБ не решится, но может заметно ужесточить риторику.

Ранее аналитик Александр Разуваев предупредил, что в случае по-настоящему резкого снижения ключевой ставки инфляция в стране может подскочить выше 30 процентов.

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