В Госдуме обеспокоились стоимостью топлива для фермеров

Депутат ГД Станкевич сообщил о сложной обстановке с топливом для аграриев в России

В ключевых российских аграрных регионах, таких как Воронежская область, Поволжье и Краснодарский край, складывается сложная обстановка с обеспечением топлива. Об этом со ссылкой на слова заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича пишут «Ведомости».

Он указал, что проблема подтверждается как ростом биржевых котировок на дизтопливо до исторического максимума, так и сообщениями с мест.

Депутат приводит в пример нефтестанцию «Воронеж», где с конца апреля по середину июня стоимость тонны дизельного топлива выросла на 42 процента, с 69 тысяч рублей до почти 98 тысяч. Иногда аграриям приходится закупать горючее и по сто тысяч рублей за тонну.

Тревожные цифры подтверждает глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) в Воронежской области Никита Токмаков. По его оценке, в основных зернопроизводящих регионах стоимость тонны дизтоплива уже превышает 100 тысяч рублей.

Глава одного из КФХ в Ульяновской области Александр Абрамов заметил, что такая цена была бы нормальной, если бы пшеницу удавалось продать по цене 18 тысяч рублей за тонну, однако ее текущая стоимость в два раза ниже — 9 тысяч рублей. При этом до уборочных работ остается всего месяц, а улучшение ситуации с топливом пока не наблюдается.

Станкевич напомнил, что у многих фермерских хозяйств просто нет емкостей для хранения топлива более чем на две-четыре недели работы. В свою очередь, Токмаков заметил, что убирать урожай придется при любой стоимости горючего, но затраты на работы окажутся заметно выше запланированных, что скажется на доходах отрасли.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что российские аграрии обеспечены всеми необходимыми горюче-смазочными материалами в период проведения сезонных полевых работ, а поставки моторного топлива ведутся в штатном режиме в объемах, которые полностью удовлетворяют потребности сельхозпроизводителей.