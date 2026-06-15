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15:23, 15 июня 2026Экономика

Биржевые цены на дизтопливо в России подскочили

Стоимость дизтоплива на Петербургской бирже впервые выросла до 77 177 рублей за тонну
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе торгов в понедельник, 15 июня, стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже выросла на 6,32 процента, до 77 177 рублей за тонну, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Предыдущий рекорд был установлен в октябре прошлого года, он составлял 73 551 рубль. Цена бензина Аи-92 в начале недели также выросла на 0,27 процента, до максимальных с начала года 70 912 рублей, однако это меньше, чем рекорды осени прошлого года. Бензин Аи-95 подешевел до 80 179 рублей за тонну, что на 1,78 процента меньше, чем в четверг, 11 июня.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана ввели временные лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС в республике «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации».

В свою очередь, Российский топливный союз опроверг наличие проблем с бензином на АЗС в Москве.

Сложнее всего ситуация с топливом остается на территории полуострова Крым, где сохраняются логистические сложности с доставкой.

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