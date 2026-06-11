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00:08, 11 июня 2026Россия

Глава Севастополя призвал не стоять в очередях за бензином

Глава Севастополя Развожаев призвал не стоять в очередях за бензином
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал не стоять в очередях за бензином.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно», — отметил губернатор вечером 10 июня.

Он уточнил, что 11 июня на заправках будут заправляться коммунальные службы, общественный транспорт, силовые структуры и скорая помощь. В четверг планируется новая генерация кодов на топливо.

Что касается заправок «АТАН», где будет свободная продажа, Развожаев пообещал уточнить также в четверг по мере поступления информации.

Ранее стало известно, что с 31 мая в Республике Крым бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам. Об этом сообщал глава российского региона Сергей Аксенов.

29 мая, губернатор Севастополя предупреждал, что на заправках города федерального значения осталось дизельное топливо, хотя и не на всех, но нет бензина АИ-92 и АИ-95. Сложившуюся ситуацию чиновник объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны».

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