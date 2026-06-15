Турист решил поужинать за счет заведения в Европе и угодил под арест

CB: 51-летний турист отказался платить за ужин в ресторане Испании и угодил под арест

Отдыхающий в Европе турист решил поужинать за счет заведения и угодил под арест. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

В ночь на 14 июня 51-летний путешественник заказал несколько блюд и алкогольные напитки в ресторане в бухте Эс-Портиксол на Майорке, Испания. Когда ему принесли счет за ужин на сумму 59,5 евро (пять тысяч рублей), мужчина отказался платить и заявил, что у него украли кошелек.

Администрация вызвала наряд полиции, которая выяснила, что кошелек и документы у посетителя есть, но карт и наличных действительно не было. В ходе допроса офицеры установили, что иностранец нигде не зарегистрирован, не имеет обратный билет домой и спит на песчаном пляже под открытым небом. Его обвинили в мелком мошенничестве и посадили в тюрьму до решения суда.

Ранее мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании. Подозреваемым оказался 32-летний тунисец.