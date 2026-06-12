«Эти ощущения не описать словами». Россияне полюбили отели-тюрьмы. Кого это привлекает и сколько готовы платить за ночь на нарах?

Россиянка описала посещение Колымы фразой «внутри все сжимается»

Ночь на нарах, решетка вместо окна и прочая тюремная эстетика все чаще становятся развлечением для тех, кому наскучили обычные гостиницы. В России таких мест пока единицы, но сам интерес к ним растет с каждым годом. Кроме того, все чаще появляются маршруты по бывшим трудовым лагерям и острогам. Почему бывшие тюрьмы становятся новыми туристическими направлениями, кому подойдет такой отдых и сколько за это готовы платить — в материале «Ленты.ру».

Откуда появилась мода на тюремный туризм

В туризме уже не первый год существует тренд на dark tourism — поездки в места, которые связаны со смертью, насилием и катастрофами. Исследования показывают, что людьми в таких путешествиях движет не только стремление пощекотать нервы, но и желание узнать больше, пережить исключительный опыт и прикоснуться к подлинной истории.

Бывшие тюрьмы закрывают сразу несколько из этих пунктов. Тут действительно можно испытать страх, но он безопасен, поскольку постоялец в любой момент имеет право покинуть номер-камеру. При этом есть возможность как удовлетворить любопытство, прочувствовав атмосферу жизни за решеткой на себе, так и прикоснуться к наследию, пускай и специфическому.

Фото: ricochet64 / Shutterstock / Fotodom

В России у этой темы есть свои особенности — блатная романтика проникла в массы через кинематограф, литературу и историческое прошлое, поэтому тюремную субкультуру изучают как отдельный культурологический феномен (крайняя форма этого феномена — движение АУЕ — признано в России экстремистским и запрещено) и посвящают этому целые исследования и статьи.

Как говорят социологи, распространенность тюремной и криминальной культуры в обычной российской жизни прослеживается через жаргон, блатную песню, криминальные нормы и установки. Одна из причин такого влияния — сама история массового заключения: сталинские репрессии, амнистия 1953 года, большое число людей, прошедших через лагеря и колонии, а затем вернувшихся в обычную среду. Так тюремные слова, жесты и представления о «своих» и «чужих» постепенно выходили за пределы мест лишения свободы.

Где в России можно отдохнуть в бывшей тюрьме?

Главный российский пример отеля-тюрьмы — хостел «Узник» в Тобольске. Он расположен на территории Тюремного замка XIX века, где сейчас работает Музей сибирской каторги и ссылки. Официальный туристический портал Тюменской области пишет, что в свое время здесь размещалась каторжная тюрьма, где отбывали наказание писатель и журналист Владимир Короленко и литературный критик Николай Чернышевский, а в годы Великой Отечественной войны — находились эвакуированные заключенные из Бутырки. Сегодня хостел рассчитан на 16 человек, предлагает двух-, четырех- и шестиместные номера, общий санузел и душ, а стоимость проживания начинается от 1200 рублей.

₽1200 стоит проживание в хостеле «Узник» в Тобольске

Судя по отзывам, гости едут туда именно за необычными ощущениями. На TripAdvisor один из постояльцев пишет, что главный плюс — возможность «пожить в реальной камере реальной бывшей тюрьмы», а на «Яндекс Путешествиях» хостел называют атмосферным и при этом чистым, с мягкими кроватями и нормальными удобствами, несмотря на прошлое здания.

Фото: Alexandre.ROSA / Shutterstock / Fotodom

«Я много путешествую, часто останавливаюсь в хостелах, но в таком необычном жил впервые! Это тюрьма 1855 года постройки, в одном из отделений которой сделали ремонт и в двух камерах устроили хостел. Две соседние камеры остались в первозданном виде. Одну из камер переоборудовали под столовую, где есть холодильник, кулер, микроволновка, одноразовая посуда, стол, стулья. Полы везде деревянные, идешь — они поскрипывают, — рассказал о своих впечатлениях один из постояльцев.

Помимо «Узника», к отелям-тюрьмам с оговоркой можно отнести московский Vertical Boutique Taganskaya на Малых Каменщиках. Это не бывший камерный корпус, а здание 1908 года, построенное для квартир высокопоставленных сотрудников Центральной таганской пересыльной тюрьмы. Сейчас внутри работает апарт-отель на 82 номера с лофт-интерьерами, рестораном и фитнес-залом

Такой формат мягче, чем в Тобольске. Гостю не предлагают роль заключенного и не пытаются воссоздать арестантский быт, но само место все равно становится частью впечатлений — через внутреннее убранство, район Таганки, музейные отсылки и память о знаменитой пересыльной тюрьме. Команда отеля прямо подчеркивает, что здание связано с комплексом Таганской тюрьмы, и атмосферу решили сохранить.

Фото: Chen I-Wen / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге похожая история может стать намного масштабнее. Группа «КВС» и Cosmos Hotel Group подписали соглашение о создании двух гостиниц на территории бывших «Крестов»: четырех- и пятизвездочной, суммарно на 262 номера. По данным компании, гостиницы должны стать частью проекта приспособления исторического комплекса под современное использование. Генеральный директор «КВС» Сергей Ярошенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что открытие комплекса запланировано на 2030 год.

«Это не восторг и не страх, а трепет»

В то же время в России наряду с тюремными отелями существует еще более серьезный пласт — поездки по местам ГУЛАГа. Там турист платит не за то, что чувствует себя заключенным, а за возможность увидеть сохранившиеся бараки, лагерные дороги, рудники и мемориалы. Один из самых известных примеров — музей-заповедник «Пермь-36» в деревне Кучино Пермского края. На официальном сайте вход в музей указан как бесплатный, экскурсия по одному участку стоит 200 рублей, аудиоэкскурсия по трем участкам — 150 рублей.

Из Перми туда возят и коммерческие экскурсии. Например, на сайте Tripster маршрут «Пермский ГУЛАГ» стоит 13 тысяч рублей за одного-двух человек или 4512 рублей с человека, если группа больше. В программу входит посещение музея «Пермь-36», памятника «Пермяк — Соленые уши», Октябрьской площади, Башни смерти, поселка Тихий Компрос и других местных достопримечательностей. Кроме того, в дороге путешественникам предлагается посмотреть фильм об освоении Урала и развитии Горнозаводской цивилизации.

Фото: Henk Vrieselaar / Shutterstock / Fotodom

Другой не менее важный маршрут — Соловки. На сайте Соловецкого музея-заповедника есть экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 годы» продолжительностью 2 часа 15 минут и стоимостью 600 рублей. Она проходит от бухты Благополучия, куда прибывали этапы заключенных, через поселок с сохранившимися следами лагерного времени, и заканчивается на экспозиции, устроенной в одном из бывших лагерных бараков. На маршруте рассказывают о СЛОНе (Соловецкий лагерь особого назначения), предшественнике системы ГУЛАГа, о составе заключенных, лагерной структуре, работах и Секирной горе — месте, где находился штрафной изолятор.

На Колыме подобные поездки превращаются в целую экспедицию. Официальный туристический портал региона напоминает, что Колымская трасса Магадан — Якутск длиной 2025 километров известна как «дорога на костях», а ее строительство началось в 1932 году. На маршрутах фигурируют рудник Днепровский, музей «Память Колымы» в Ягодном, мемориал «Маска скорби» и поселки, выросшие рядом с лагерной системой Дальстроя

Цены на такие путешествия сопоставимы с полноценными экспедициями. У «Каюр Трэвел» двухдневный исторический тур к бывшим рудникам Днепровский и Хета для группы до трех человек стоит 87,2 тысячи рублей. Russia Discovery продает восьмидневный маршрут из Якутска в Магадан по Колымскому тракту от 248,5 тысячи рублей за человека. У туроператора «Русь» 11-дневное ралли «Магадан — Якутск» с Колымской трассой, музеем «Память Колымы» и «Маской скорби» стоит от 169,9 тысячи рублей.

Я не могу описать словами ощущения, которые испытываешь на трассе «Колыма». Это не восторг, не страх, не волнение, а скорее какой-то трепет. Внутри все правда сжимается, когда думаешь о судьбах людей, что отбывали здесь наказание. Путешествие по Магаданской области все еще одно из лучших в моей жизни, хотя я была во многих странах и регионах России Полина побывала на Колыме в 2022 году

«Я был очень удивлен, прочитав о прошлом этого места»

Безусловно, тюремная эстетика в туризме — не уникальный продукт только российского рынка. На Западе бывшие тюрьмы давно научились превращать в красивые и порой люксовые гостиницы. Например, в Хельсинки работает Home Hotel Katajanokka — отель в бывшей тюрьме на острове Катаянокка, самая старая часть которой построена в 1837 году. В стоимость проживания включены завтрак, дневная булочка и ужин. Стоимость проживания начинается от 240 евро.

В Оксфорде, Англия, бывшая тюрьма стала гостиницей Malmaison Oxford. В отеле 95 номеров и люксов, а номер Standard Cell Room расположен в крыле A, где раньше находились заключенные. Теперь там есть кровать king size, ванная комната, рабочий стол, кофемашина, телевизор и быстрый Wi-Fi.

Фото: 365 Focus Photography / Shutterstock / Fotodom

В нидерландском Рурмонде пятизвездочный Het Arresthuis пошел еще дальше: бывшие камеры превратили в просторные номера, а на территории работают ресторан Damianz, сауна, фитнес и конференц-залы. Номер Comfort Cachot стоит 137 евро с налогами, Cachot Deluxe — от 152 евро, а Suite De Directeur с джакузи — от 257 евро.

Стокгольмский остров Langholmen — в прошлом пристанище для заключенных — теперь предлагает гостям чистые пляжи, посещение музея и хайкинг на свежем воздухе. Расположенный там же отель тоже использует бывшие камеры для заселения: внутри есть душ, туалет, телевизор, рабочая зона, сейф и Wi-Fi. Проживание в стандартном номере начинается от 150 евро за двоих.

€150 стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле-тюрьме Langholmen в Швеции

Несмотря на мрачное прошлое всех этих объектов, в большинстве случаев постояльцы остаются довольны проживанием и наперебой пишут хвалебные отзывы.

«Замечательный отель! Включенный завтрак был просто превосходным, а персонал — очень добрым. Комнаты достаточно просторные, хотя один раз я ударился головой, когда вставал с двухъярусной кровати. Вид из окна очень хорош! Напротив отеля также есть классное место, чтобы поплавать и устроить пикник. Я был очень удивлен, прочитав о прошлом этого места», — путешественник Локе Бриллиг, посетивший Langholmen в 2024 году.