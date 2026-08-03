Зеленский ввел санкции против украинского предприятия

Зеленский ввел ограничения против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РИА Новости.

Согласно документу, ограничения введены против украинского предприятия «Бориславская нефтяная компания».

Кроме того, сообщается о санкциях против «Завода имени Морозова», акционерного общества «Оборонсталь», компании LaboratoryVS, торгового дома «Заволжский химический завод», общества с ограниченной ответственностью «БПЛА Урал», а также белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты от радиационного излучения «Тисса».

В указе также сказано о санкциях в отношении 20 российских физлиц. Среди россиян, попавших под ограничения Киева, — гендиректор предприятия «Оборонсталь» Олег Титов и гендиректор холдинга «Эн+ Груп» Максим Соков.

Ранее сообщалось, что Европейскому союзу становится все труднее находить новые цели для санкций против России, не сталкиваясь с возражениями стран объединения.