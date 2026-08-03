Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 3 августа 2026 (обновлено: 23:24, 3 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против украинского предприятия

Зеленский ввел ограничения против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 23 компаний из России, Украины и Белоруссии. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РИА Новости.

Согласно документу, ограничения введены против украинского предприятия «Бориславская нефтяная компания».

Материалы по теме:
МОК вернул российским спортсменам право выступать на Олимпиаде. Почему отмена санкций еще не означает возвращение на мировые арены?
МОК вернул российским спортсменам право выступать на Олимпиаде.Почему отмена санкций еще не означает возвращение на мировые арены?
8 июля 2026
«Это саморазрушение Запада». Сенат США проголосовал за жесткие санкции против России. Как они повлияют на мировую экономику?
«Это саморазрушение Запада». Сенат США проголосовал за жесткие санкции против России. Как они повлияют на мировую экономику?
30 июля 2026

Кроме того, сообщается о санкциях против «Завода имени Морозова», акционерного общества «Оборонсталь», компании LaboratoryVS, торгового дома «Заволжский химический завод», общества с ограниченной ответственностью «БПЛА Урал», а также белорусского предприятия по производству и монтажу средств защиты от радиационного излучения «Тисса».

В указе также сказано о санкциях в отношении 20 российских физлиц. Среди россиян, попавших под ограничения Киева, — гендиректор предприятия «Оборонсталь» Олег Титов и гендиректор холдинга «Эн+ Груп» Максим Соков.

Ранее сообщалось, что Европейскому союзу становится все труднее находить новые цели для санкций против России, не сталкиваясь с возражениями стран объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Белгородской области дрон взорвался во дворе частного дома. Пострадали трехлетний ребенок и его бабушка
    Зеленский ввел санкции против украинского предприятия
    Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
    Экипаж атакованного ВСУ судна эвакуировали в российский порт
    Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем рекордное время
    В России объявлена стоимость нового роскошного кроссовера Voyah
    В Ленобласти вспыхнул пожар на складах с краской и бумагой
    Раскрыто состояние экипажа атакованного ВСУ судна
    В Иране заявили об отмене атаки по объектам на Украине после извинений Киева
    В Подмосковье отметили рост числа избирателей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok