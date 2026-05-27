Люди массово едут в отпуск, чтобы просто поспать. Кто это придумал и сколько платят за такой тур?

В эпоху массового выгорания, переработок и стресса в туризме появился новый тренд, который быстро подхватило молодое поколение, — отдых не ради достопримечательностей, экскурсий и красивых фотографий в соцсетях, а ради одной единственной цели — сна. Путешественники готовы проводить сутки в темном тихом номере с идеальным матрасом и отдавать за это огромные деньги. В том, где искать sleepcation и кому это подходит, разбиралась «Лента.ру».

Как желание поспать стало поводом для отпуска

У sleepcation (от английского sleep и vacation — «спать» и «отпуск») есть вполне понятная предыстория. Сначала в трэвел-индустрии закрепилось более широкое понятие sleep tourism — поездки, в которых качество сна становится одной из главных целей отдыха. Condé Nast Traveler писал о нем еще в 2023 году — тогда в статье упоминались гостиницы с AI-матрасами, программами восстановления и номерами, где сон не менее важен, чем вид из окна или ресторан при отеле.

Затем в соцсетях завирусилось более разговорное и цепкое слово sleepcation. В 2026 году The Wall Street Journal описал этот тренд как отпуск, в котором путешественники — прежде всего миллениалы и зумеры — отказываются от плотного расписания ради сна и хорошего сервиса в номере.

Например, блогер Кейтлин Розати обычно выбирала активные поездки: восхождения, сложные маршруты и далекие направления. Однако потом решила попробовать sleepcation и забронировала номер в отеле Saratoga Springs в штате Нью-Йорк. В итоге девушка проспала 16 часов, затем позавтракала, приняла ванну и снова легла спать, уже на дневной сон.

В пакет за 99 долларов входили специальные мармеладки для сна, уходовые средства, бомбочки для ванны, утяжеленное одеяло и лавандовая маска для лица

На первый взгляд, это звучит как очередной каприз помешанных на велнесе западных путешественников. Но спрос на такой отдых возник не на пустом месте. Hilton в отчете за 2024 год называл отдых и восстановление главным мотивом поездок у путешественников разных поколений, а Axios отмечал, что отели все активнее подстраиваются под новые ожидания гостей: сон и «умные» номера стали частью конкурентной борьбы.

Почему мир вдруг заговорил о сне

Массовый тренд на wellness действительно повялил на возникновение нового феномена в путешествиях. Однако дело не только в нем. Причина популярности sleepcation обусловлена тем, что людям по всему миру хронически не хватает сна. В 2025 году IKEA опросила более 55 тысяч человек в 57 странах и выяснила, что в среднем люди недосыпают 1 час 20 минут каждую ночь — почти 20 полных дней сна в год. Среди главных причин плохого сна участники называли стресс, тревожность, навязчивые мысли и телефон в кровати: 72 процента признались, что пользуются смартфоном перед сном.

При этом в научных исследованиях все чаще стали предупреждать о том, что плохой сон может напрямую влиять на ухудшение здоровья и ускорять старение. В 2025 году исследователи из Peking University и Army Medical University проанализировали почти семь лет данных 88 тысяч участников UK Biobank и связали нарушения разных параметров сна — времени засыпания, регулярности — с повышенными рисками десятков заболеваний. А в 2026 году Nature опубликовал исследование нейробиолога из Колумбийского университета, которое подтвердило, что правильный временной диапазон сна влияет на признаки старения.

Неудивительно, что люди стали помешаны на сне — интернет пестрит статьями о том, как наладить гигиену сна, а разработчики выпускают огромное количество приложений, которые помогают отслеживать фазы сна и лучше засыпать. По этим же причинам здоровый сон в путешествиях стал куда важнее экскурсий, которые начинаются в 6 утра.

В 2025 году Hilton зафиксировал, что почти половина путешественников едет отдыхать, чтобы восстановиться, а более 70 процентов обеспеченных туристов выбирают отели со специальными sleep-amenities (удобствами для сна). Даже совместный сон перестал быть неприкосновенной романтической нормой: 63 процента опрошенных туристов признались, что лучше спят одни, а 37 процентов предпочитают отдельную от партнера кровать в поездке.

Каким бывает sleepcation и где его искать

Самый простой вариант — короткий побег в отель без программы. Гость приезжает не для того, чтобы увидеть город, а чтобы закрыть ноутбук, заказать ужин в номер, принять ванну и лечь спать раньше обычного. Как пишет WSJ, такие поездки особенно популярны у молодых работающих людей, которые устали от насыщенных отпусков и хотят провести несколько дней без звонков, переездов и чувства упущенных возможностей.

Обычно для такого отдыха лучше всего подходят места, где ничто не вынуждает ускоряться

Небольшие курортные города, загородные спа-отели, винные регионы, горы, озера, побережья вне высокого сезона, ретриты с ограниченным количеством гостей. В таких локациях здоровому сну способствует сама среда: меньше транспорта, чистый воздух, отсутствие шума и соблазна бегать по музеям.

Но есть и городская версия тренда. Некоторые гостиницы, расположенные в мегаполисах, стали все чаще рекламировать не близость к центру, а уединенность, тихие номера, качественное постельное белье и room service. Например, в лондонском Kimpton Fitzroy существует программа Room to Dream, где постояльцам предлагают VR-сценарий, травяной чай, лавандовый бальзам, дневник сновидений и ритуал, который должен помочь приблизиться к осознанным снам.

Вообще у sleepcation уже есть несколько направлений. Первое — медицинское: клиники и wellness-центры предлагают консультации специалистов, трекинг сна и разбор привычек. Второе — технологическое: отели ставят кровати с датчиками, регулируют температуру, свет и шум, а утром показывают гостю результаты его сна. Третье — спа-формат, где акцент сделан на расслабляющие процедуры, дыхательные практики, йогу, правильное питание и вечерние ритуалы.

Отели, которые продают сон

Самые интересные отели для sleepcation, конечно, находятся в люксовом сегменте. Например, Park Hyatt New York одним из первых начал активно рекламировать sleep suites. В гостинице всего шесть таких номеров, и в них используются матрасы Bryte с AI-настройками, которые реагируют на давление тела, регулируют температуру и собирают данные о сне.

Equinox Hotel в Нью-Йорке пошел еще дальше. Его Sleep Lab, созданная при участии специалиста по сну Мэттью Уокера, стоит 1700 долларов за ночь, а забронировать ее можно минимум на две. В программе — управляемый свет и температура, индивидуальное расписание сна и пробуждения, дыхательные медитации, патчи для сна и кровать, которая оценивает фазы сна по движениям гостя.

Есть и более упрощенные форматы. Например, The Cadogan в Лондоне, по данным Condé Nast Traveler, сотрудничал с гипнотерапевтом и предлагал гостям медитацию для засыпания, меню подушек, утяжеленное одеяло и фирменный успокаивающий чай.

В Нью-Йорке The Benjamin Royal Sonesta давно использует тему сна как часть позиционирования: еще в начале 2000-х отель прославился своим меню с подушками и консьержу по сну, а позднее развивал программу Rest & Renew.

Однако парадокс заключается в том, что сон нельзя «отгулять» раз в полгода и считать вопрос закрытым. WSJ приводит мнение специалиста по медицине сна Джойс Адесина, которая подчеркивает, что разовая поездка не заменяет регулярного достаточного сна дома. Но это не значит, что sleepcation бесполезен. Исследования показывают, что даже короткий отпуск способен быстро снизить стресс и улучшить самочувствие.

Ключевое условие — психологически отключиться от работы: исследование PLOS One 2025 года показало, что именно это лучше всего предсказывает последующее психическое благополучие и удовлетворенность жизнью. Иначе говоря, sleepcation начинается не с выбора мягкости подушки, а с выключенного рабочего чата.

Кроме того, sleepcation можно устроить и в обычном отпуске, не бронируя дорогостоящие отели, которые на этом специализируются. Например, брать с собой в номер приятный аромат, беруши, успокаивающий чай и маску для сна. И наконец выбирать жилье, которое поспособствует успокоению нервной системы: с блэкаут шторами, шумоизоляцией, хорошим матрасом и удаленным от барных улиц расположением.