На Украине мобилизовали священника УПЦ архимандрита Алексия

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине призвали на службу архимандрита Алексия из канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

После задержания священнослужителя Шепетовской епархии отправили на полигон в Ровненской области на западе Украины. Ранее в Хмельницкой епархии УПЦ заявляли, что сотрудники ТЦК забрали архимандрита Галактиона, служащего в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре, прямо из монастырской кельи.

Ранее сообщалось, что жители Измаила прогнали сотрудников ТЦК. По предварительным данным, это сделали представители местной цыганской общины.