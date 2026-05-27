Россия
01:34, 27 мая 2026

Тело еще одного погибшего нашли при разборе завалов в Липецке

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Тело третьего погибшего обнаружили при разборе завалов в Липецке, об этом сообщило главное управление МЧС России по региону, пишет РИА Новости.

Отмечается, что при разборе завалов нашли тело еще одного погибшего. «В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенок», — уточнили в ведомстве.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.

Ранее сообщалось о двух погибших — ребенке и женщине. Вечером 26 мая, в Липецке частный дом обрушился после сильного пожара и звука взрыва.

