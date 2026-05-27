02:05, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Бразильский аналитик раскрыл последствия удара ВСУ по Старобельску

Аналитик Лейроз: Украина своими терактами исчерпала терпение России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Террористические акты Украины полностью исчерпали терпение России. Этим объясняется применение ракеты «Орешник» во время ударов по Киеву, заявил бразильский аналитик Лукас Лейроз в статье на портале Strategic Culture.

«Украинский террор, поддерживаемый коллективным Западом, исчерпал стратегическую терпимость Российской Федерации», — говорится в материале. Лейроз подчеркивает, что последней каплей стал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске.

Как отмечает аналитик, ответ России на этот теракт показал ее промышленную и военную самодостаточность, которой Украина и ее западные партнеры не могут ничего противопоставить. «Нынешний посыл ясен: российское государство обладает средствами для немедленного наказания за военные преступления», — резюмировал Лейроз.

Ранее на Украине допустили возможный массированный удар по стране в ближайшие дни.

    Бразильский аналитик раскрыл последствия удара ВСУ по Старобельску

