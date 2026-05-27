03:00, 27 мая 2026

Женщина расправилась с мужем с помощью любовника

В Индии женщина вместе с любовником убила мужа и закопала в поле
Антонина Черташ
Фото: Dummeedi Sahitya Kumar / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщина вместе с любовником расправилась с собственным мужем, который стал препятствием для их любви. Об этом сообщает NDTV.

42-летний Мутхьям Редди пропал 18 мая, после чего его жена Калпана обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. В ходе проверки выяснилось, что женщина на протяжении нескольких месяцев поддерживала отношения с жителем соседней деревни по имени Гайни Пандари. Когда муж узнал о романе, между супругами начались постоянные ссоры, и Калпана решила, что супруг стал помехой.

Согласно признательным показаниям задержанных, пара расправилась с Редди на окраине деревни Элгой. Затем любовники с помощью экскаватора вырыли яму в поле, закопали тело и замаскировали место камнями и землей. Полиция эксгумирует останки для проведения судебно-медицинской экспертизы. Заместитель суперинтенданта полиции Венката Редди сообщил, что следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.

Ранее сообщалось, что жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника притвориться грабителем и напасть на ее супруга.

