Женщина расправилась с мужем с помощью любовника

В Индии женщина вместе с любовником убила мужа и закопала в поле

В Индии женщина вместе с любовником расправилась с собственным мужем, который стал препятствием для их любви. Об этом сообщает NDTV.

42-летний Мутхьям Редди пропал 18 мая, после чего его жена Калпана обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. В ходе проверки выяснилось, что женщина на протяжении нескольких месяцев поддерживала отношения с жителем соседней деревни по имени Гайни Пандари. Когда муж узнал о романе, между супругами начались постоянные ссоры, и Калпана решила, что супруг стал помехой.

Согласно признательным показаниям задержанных, пара расправилась с Редди на окраине деревни Элгой. Затем любовники с помощью экскаватора вырыли яму в поле, закопали тело и замаскировали место камнями и землей. Полиция эксгумирует останки для проведения судебно-медицинской экспертизы. Заместитель суперинтенданта полиции Венката Редди сообщил, что следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.

