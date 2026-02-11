Женщина подговорила любовника притвориться грабителем и расправиться с ее мужем

В Индии женщина организовала убийство мужа и выставила его за ограбление

Жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Об этом пишет news9live.

30 января Анджали заявила полиции, что на нее и ее мужа Ашиша напали грабители. По ее словам, преступники якобы украли у нее золотые украшения, а мужчину еще и переехали машиной. Сначала полицейские зарегистрировали произошедшее с Ашишем как аварию, однако, изучив его травмы, поняли, что Анджали что-то скрывает.

Полиция узнала, что женщина была недовольна браком и изменяла с любовником. Она подговорила его расправиться с Ашишем. 30 января она специально вывела мужа на пустынную дорогу во время прогулки и подала специальный знак любовнику и его друзьям. Они и притворились грабителями.

Заговорщики напали на мужчину с палками и избили до потери сознания. После они намотали ему на шею шарф и затянули так, что он не мог дышать. Придерживаясь плана, Анджали отдала любовнику свои серьги и телефон Ашиша и позвонила в полицию.

В итоге женщину и всех ее сообщников арестовали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 46-летняя женщина попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Она вдохновила его инсценировать вооруженное ограбление, чтобы после получить страховые выплаты.

