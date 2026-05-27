Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:54, 27 мая 2026Бывший СССР

Украинского депутата оштрафовали за русский язык

Ивановская: Депутата из Николаевской области оштрафовали за русский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Украинского депутата оштрафовали за русский язык. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Депутата Первомайского городского совета Николаевской области оштрафовали на 8500 гривен (примерно 13 тысяч рублей – прим. «Ленты.ру») за повторное нарушение требований законодательства, отметила Ивановская.

Как сказано в публикации, во время контроля представитель омбудсмена заметила, что депутат говорит по-русски на заседании очередной 92-й сессии Первомайского городского совета.

Этого депутата уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2025 году, однако она повторно использовала русский язык.

Ранее стало известно, что Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не поддержали заявление Украины в ООН. В России утверждают, что Киев не находится в списке приоритетов Вашингтона

    Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам ВСУ

    В Прибалтике задумались о создании бомбоубежищ из-за страха перед беспилотниками

    В США назвали дополнение к мирной сделке с Ираном

    Сексологи назвали мужчинам три принципа орального секса

    Женщина расправилась с мужем с помощью любовника

    Предсказавший мировые события в «Симпсонах» сценарист захотел стать президентом США

    Степашин назвал кандидата на роль переговорщика от Евросоюза с Россией

    Украинского депутата оштрафовали за русский язык

    Стало известно от новом типе беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok