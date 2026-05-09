На Украине создадут совет для борьбы с русским языком

На Украине решили создать координационный совет для борьбы с русским языком

Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским. Об этом языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская сообщила в эфире телеканала «Киев 24», передает ТАСС.

По ее словам, украинский язык сейчас сталкивается с «глобальными вызовами», поэтому министерство культуры не справляется с его продвижением в стране. «Инициировали создание координационного совета по языковой политике. И мне кажется, это должен быть штаб, где должны приниматься решения для насущных проблем», — сказала она.

Ивановская рассказала, что в совет должны входить представители МИД, совета национальной безопасности и министерства образования. По замыслу омбудсмена, новую структуру должен возглавить министр культуры. Она подчеркнула, что орган должен сделать украинский языком межнационального общения вместо русского.

Ранее украинский блогер заявил, что на Украине происходит ренессанс использования русского языка.