Бывший СССР
8 мая 2026

На Украине констатировали ренессанс русского языка

На Украине признали наступление ренессанса русского языка
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине происходит ренессанс использования русского языка. Об этом заявил украинский TikTok-блогер в вирусном видео, слова которого передает издание «Страна.ua».

«Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка на Украине. Если раньше удивляло услышать его в публичном пространстве, то сейчас — наоборот. Украинский слышишь реже», — рассказал автор.

По его словам, это происходит от глобализации и того, что на русском языке разговаривает большая часть постсоветского пространства от Латвии до Казахстана, а изоляционная языковая политика украинского государства напоминает «борьбу с ветряными мельницами».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков.

