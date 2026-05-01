19:09, 1 мая 2026

В МИД рассказали о предательстве Зеленского

Захарова: Зеленский давно предал как своих предков, так и своих избирателей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков. Об этом в ходе эфира на радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он давно предал всех. Зеленский предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого, он, мне кажется, этим бравирует», — заявила дипломат.

Она напомнила, что теперь на Украине за использование русского языка наказывают школьников, учителей и даже врачей.

Ранее Захарова прокомментировала суд в Канаде по делу о восстановлении стипендиального фонда, связанного с пособником нацистов и ветераном СС Ярославом Хункой (Гунько). По ее словам, судебное разбирательство станет знаковым для Оттавы.

