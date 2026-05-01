В МИД прокомментировали суд в Канаде по делу ветерана СС Гунько

Захарова: Суд по делу Гунько станет знаковым для Канады

Суд в Канаде по делу о восстановлении стипендиального фонда, связанного с пособником нацистов и ветераном СС Ярославом Хункой (Гунько), станет знаковым для страны. Так разбирательство прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Семья украинского карателя дивизии СС "Галичина" пытается через суд добиться его фактической реабилитации. (...) Судебной инстанции предстоит решить вопрос о правомочности прекращения деятельности фонда», — заявила дипломат.

Она отметила, что семья ветерана СС настаивает на том, что Гунько якобы был «обычным солдатом», который стремился защитить свою родину. «Канада над пропастью во лжи», — с иронией отметила Захарова.

Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал отказ Канады выдать Гунько укрывательством нацистского преступника и реабилитацией нацизма. Он отметил, что это является осознанной позицией канадских властей.