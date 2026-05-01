Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 1 мая 2026

В МИД прокомментировали суд в Канаде по делу ветерана СС Гунько

Захарова: Суд по делу Гунько станет знаковым для Канады
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Суд в Канаде по делу о восстановлении стипендиального фонда, связанного с пособником нацистов и ветераном СС Ярославом Хункой (Гунько), станет знаковым для страны. Так разбирательство прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Семья украинского карателя дивизии СС "Галичина" пытается через суд добиться его фактической реабилитации. (...) Судебной инстанции предстоит решить вопрос о правомочности прекращения деятельности фонда», — заявила дипломат.

Она отметила, что семья ветерана СС настаивает на том, что Гунько якобы был «обычным солдатом», который стремился защитить свою родину. «Канада над пропастью во лжи», — с иронией отметила Захарова.

Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал отказ Канады выдать Гунько укрывательством нацистского преступника и реабилитацией нацизма. Он отметил, что это является осознанной позицией канадских властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok