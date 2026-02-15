Посол Степанов: Отказ Канады выдать ветерана СС означает реабилитацию нацизма

Отказ Канады выдать пособника нацистов и ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько) означает укрывательство нацистского преступника и реабилитацию нацизма. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, пишет РИА Новости.

По словам Степанова, это является намеренной позицией канадских властей. Они оправдывают его злодеяния и хотят дать ему дожить свой век.

«Чтобы неудобное обстоятельство отпало само собой, после его естественной смерти: "Нет человека, нет проблемы". Как это уже не раз было с другими укрывшимися в Канаде нацистскими палачами», — объяснил дипломат.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

Ранее сообщалось, что разыскиваемый российскими властями бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка (Гунько) проживает в канадском городе Норт-Бей. В марте 2025 года он отметил столетний юбилей.