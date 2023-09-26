ООН осудила чествования нацистов в Канаде. Что ждет страну после громкого скандала?

В офисе генсека ООН осудили чествование в парламенте Канады ветерана СС Хунки

Чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать овации канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.

Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны Стефан Дюжаррик представитель генсека ООН

Сомнительный герой

Поводом для скандала стал инцидент, произошедший 22 сентября. Тогда на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди прочих приглашенных был 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На самом деле Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина».

После случившегося Энтони Рота заявил, что не знал всех деталей биографии Хунки. Он выразил сожаление о своем поступке и принес извинения коллегам.

Зеленский приветствовал поднятым кулаком

Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады также поприветствовал Хунки. На одной из фотографий с выступления украинского лидера видно, как он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Снимок подписан как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр в соцсети Х призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо извиниться за приглашение на заседание парламента и овации экс-бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке.

Сам Трюдо выразил сожаления в связи со случившимся, но при этом дал понять, что инцидент никак не повлияет на планы Оттавы относительно поддержки Киева.

В России инцидент сочли позором для Канады

Посольство России в Канаде, в свою очередь, заявило, что приглашение в парламент страны украинского нациста наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, а также дает повод задуматься о том, какую хунту Оттава поддерживает на Украине.

Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод Посольство России в Канаде

В дипведомстве убеждены, что этот случай навсегда останется в истории канадской демократии.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов считает, что чествование ветерана войск СС — позор для Канады, а поспешные извинения выглядят нелепо. Гатилов назвал попытку «героизировать нацистских преступников» возмутительной и заявил, что будет и дальше привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех ее жертв.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также не остался в стороне от инцидента и выразил свое мнение, назвав данную ситуацию позором для страны. «Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалиции», — заявил дипломат, отметив, что нет ничего, что могло бы оправдать данный поступок.

Продолжительные овации парламентариев в честь престарелого гитлеровца моментально стали позором для Оттавы и вызвали общемировое порицание. Это говорит о том, что подавляющее большинство людей на планете сохраняет трезвый рассудок и не позволяет потомкам беглых нацистов безнаказанно героизировать своих "ветеранов" Геннадий Гатилов постпред РФ при ООН в Женеве

В декабре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Верховного суда Украины признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской стал еще одним шагом к возрождению фашизма.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», или «Галичина», была набрана из украинских добровольцев и принимала активное участие в боях против Советской армии. Летом 1944 года дивизия была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта. Известно об участии бойцов подразделения в ряде военных преступлений, в том числе против мирного населения.

6 декабря 2022 года Верховный суд Украины постановил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, который счел незаконным отказ института признавать символику дивизии попадающей под действие закона о запрете нацистской и коммунистической символики.