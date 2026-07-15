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06:58, 15 июля 2026Мир

Трамп провел совещание по расширению ударов по Ирану

Axios: Трамп провел совещание в Белом доме по расширению ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече обсуждались планы ударов по стратегическим объектам на территории Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.

На совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Источники издания утверждают, что цель Вашингтона — нанести Тегерану такой ущерб, при котором власти Исламской Республики открыли Ормузский пролив и согласились на требования США по ядерной программе.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о завершении семичасовой серии ударов по Ирану.

До этого президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану. Он посоветовал Тегерану заключить соглашение, в противном случае от него «ничего не останется».

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