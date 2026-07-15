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06:57, 15 июля 2026Мир

США объявили о завершении ночной серии ударов по Ирану

США объявили о завершении семичасовой серии ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Central Command / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) завершило очередную серию ударов по Ирану. Об этом говорится в заявлении американских военных в соцсети X.

Утверждается, что в ходе налетов в ночь на 15 июля были поражены десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и иранского побережья. В ходе семичасовой серии ударов американские истребители, ударные дроны и боевые корабли выпустили высокоточные боеприпасы по иранским ракетным и беспилотным базам, военно-морским силам и системам береговой обороны.

Целью операции CENTCOM назвал «ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским судам». При этом в командовании уточнили, что морская блокада Ормузского пролива продолжается.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сейчас не намерен вести переговоры с Ираном. Политик также пообещал, что удары по Ирану продолжатся на этой и на следующих неделях, если Тегеран не вернется к взаимодействию в рамках переговорного трека. Американский лидер пригрозил уничтожить все мосты и электростанции, расположенные на территории республики.

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