Трамп сделал признание о переговорах с Ираном

Трамп заявил о нежелании вести сейчас переговоры с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сейчас не намерен вести переговоры с Ираном. Он сказал об этом в беседе с журналистом телеканала Fox News Треем Йингстом.

Корреспондент задал главе Белого дома вопрос о том, не вел ли Вашингтон диалог с неправильными людьми. «Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — ответил Трамп.

Между тем, политик также пообещал, что удары по Ирану продолжатся на этой и на следующих неделях, если Тегеран не вернется к взаимодействию в рамках переговорного трека. Американский лидер пригрозил уничтожить все мосты и электростанции, расположенные на территории республики.

До этого замглавы иранского МИД Казем Гарибабади сказал, что меморандум по прекращению войны с Америкой больше не действует. В свою очередь, дипломат обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора.