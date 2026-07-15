Иран объявил о конце мирного договора с США

Замглавы МИД Ирана Гарибабади: Меморандум по прекращению войны с США перестал действовать

Меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и США больше нет. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади, передает Al Jazeera.

Он обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора. Как отметил дипломат, США столкнулись с решительным ответом на свои действия.

«В таких условиях Иран не чувствует никаких обязательств, поскольку, посмотрите, уже нет никакого меморандума, о котором можно было бы говорить», — сказал он.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.