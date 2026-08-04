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14:33, 4 августа 2026 (обновлено: 14:47, 4 августа 2026)Экономика

Сотни домов ушли под воду в российском регионе

В Свердловской области сотни домов затопило после увеличения сброса воды с плотины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области сотни домов ушли под воду после увеличения сброса воды с плотины. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

Об увеличении водосброса с дамбы сообщили на днях на странице Уральского электрохимического комбината (УЭХК). На предприятии объяснили такое решение резким подъемом воды в водохранилище после затяжных дождей. Специалисты продолжают обследовать плотину и контролируют автомобильный мост, уточнили в УЭХК.

При этом глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев назвал сброс воды со скоростью 26 кубометров в секунду опасным. «В ходе комиссии по ЧС заслушали все стороны, затронутые негативными последствиями повышения объема водосброса. Общая позиция администрации Верх-Нейвинского ГО и руководства завода поселка: водосброс в 24 кубометра в секунду — предельно контролируемый максимум. Все, что выше, потенциально угрожает инфраструктуре поселка и работоспособности производства», — заявил чиновник.

По последним данным МЧС, затопленными в регионе остаются как минимум 337 приусадебных участков.

Ранее единственную дорогу к селу в Бурятии смыло после дождей.

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