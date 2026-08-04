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Силовые структуры
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11:23, 4 августа 2026 (обновлено: 11:36, 4 августа 2026)Силовые структуры

Озвучены две главные версии исчезновения в тайге семьи Усольцевых

«АиФ»: СК назвал две основные версии пропажи в тайге семьи Усольцевых
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Сергей Токарев / YouTube

В Следственном комитете (СК) России остановились на двух основных версиях исчезновения семьи Усольцевых в тайге. Об этом сообщила «АиФ» помощник руководителя управления СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.

«Приоритетными все так же остаются две версии: несчастный случай и криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения», — заявила она.

По ее словам, сейчас следствие сосредоточилось на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами.

«О предстоящих новых поисках семьи следователь по делу ничего не сообщал. Сейчас он занят другими следственными действиями», — пояснила Дядечкина.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали.

Опытный турист Алексей Кулеш предположил, что они могли пропасть в провалах между глыбами возле скалы Буратинка.

Исследователь и друг Усольцевых Валентин Дегтерев полагает, что глава семьи Сергей, в отличие от жены и маленькой дочки, мог остаться жив, связывая это с активностью телефонов и соцсетей после пропажи.

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