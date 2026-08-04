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11:19, 4 августа 2026Культура

Мизулина назвала SHAMAN скуфом

Екатерина Мизулина показала кадры прогулки с недовольным SHAMAN
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина показала кадры прогулки с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, по центру Москвы. Соответствующее видео она разместила в Telegram.

На прогулке исполнитель хита «Я русский» выразил недовольство тем, что супруга снимает видео для своего блога. Дронов указал, что им редко удается погулять вместе, и призвал прекратить создавать контент во время совместного досуга.

«Давай нуди, скуф», — ответила мужу Мизулина. Глава ЛБИ сопроводила пост подписью «дед разбушевался».

Ранее SHAMAN сжег в печи свои кожаные штаны и заявил об отказе от противоречивого образа. Артист отметил, что пошел на такой шаг накануне своего 35-летия.

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