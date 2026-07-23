SHAMAN сжег свои кожаные штаны в печи

Певец SHAMAN сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи, провозгласив новый рубеж

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, уничтожил свои знаменитые кожаные штаны. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео Дронов провозгласил новый рубеж своего творчества. Он заявил об отказе от противоречивого образа с обтягивающими штанами.

«Время новых решений и смелых шагов. Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы», — написал Дронов.

Артист также отметил, что пошел на такой шаг накануне своего 35-летия.

Ранее SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА. Выступление пришлось остановить после первой же песни.