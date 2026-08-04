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12:19, 4 августа 2026Авто

Российский рынок пополнился новыми моделями кроссоверов

В июле на российский авторынок вышли сразу одиннадцать новых машин
Марина Аверкина

Фото: HJUdall / Wikimedia

В июле 2026 года российский автомобильный рынок пополнился новыми моделями. По данным агентства «Автостат» и Объединенной Лизинговой Ассоциации, в стране впервые были зарегистрированы шесть легковых и один легкий коммерческий автомобиль, а также четыре грузовых. В июне регистрацию прошли только три легковые и две легкие коммерческие модели, пишет «Автостат».

Все шесть легковых новинок относятся к классу SUV — кроссоверам и внедорожникам. Среди них премиальный внедорожник Esteo MX, электрические кроссоверы GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридные кроссоверы iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также субкомпактный кроссовер Mitsubishi Xforce.

Легкий коммерческий сегмент (LCV) представил грузовик Ambertruck JL. Грузовая линейка пополнилась электрическим среднетоннажником SOVA 55 (полная масса 5,5 тонны), модернизированным магистральным тягачом Valdai 45 PRO и двумя автокранами XCMG — моделями XCA160-S и XCT50.

Ранее в российском представительстве компании Changan назвали четыре условия для повышения цен на машины в России и заверили, что в ближайшие три-четыре месяца повышения цен на автомобили бренда ждать не стоит.

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