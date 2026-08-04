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13:04, 4 августа 2026Россия

В российском регионе онкобольных отправили на химиотерапию за 60 километров от дома

Онкобольных из поселка Арти отправили на химиотерапию за 60 километров от дома
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kunlanan Yarist / Shutterstock / Fotodom

Онкобольных из поселка Арти в Свердловской области отправили на химиотерапию в Красноуфимск за 60 километров. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Жители российского региона отметили, что тем пациентам, у кого нет личного транспорта, приходится вставать каждый день в 5 утра, чтобы успеть на автобус и попасть на процедуры.

Родственники многих пациентов с онкологией заявили о недопустимости происходящего. «После химиотерапии ехать на общественном транспорте или междугородном автобусе — это издевательство какое-то», — поделилась одна из россиянок.

В больнице же Красноуфимска заверили, что на базе их учреждения функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который полностью укомплектован квалифицированными специалистами и оснащен всем необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения.

Ранее доктор медицинских наук, руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси» Анастасия Мочалова подчеркивала, что анализ крови из вены позволит выявлять рак на нулевой стадии.

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