В российском регионе онкобольных отправили на химиотерапию за 60 километров от дома

Онкобольных из поселка Арти отправили на химиотерапию за 60 километров от дома

Онкобольных из поселка Арти в Свердловской области отправили на химиотерапию в Красноуфимск за 60 километров. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Жители российского региона отметили, что тем пациентам, у кого нет личного транспорта, приходится вставать каждый день в 5 утра, чтобы успеть на автобус и попасть на процедуры.

Родственники многих пациентов с онкологией заявили о недопустимости происходящего. «После химиотерапии ехать на общественном транспорте или междугородном автобусе — это издевательство какое-то», — поделилась одна из россиянок.

В больнице же Красноуфимска заверили, что на базе их учреждения функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который полностью укомплектован квалифицированными специалистами и оснащен всем необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения.

Ранее доктор медицинских наук, руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси» Анастасия Мочалова подчеркивала, что анализ крови из вены позволит выявлять рак на нулевой стадии.