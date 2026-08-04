Помощника российского депутата пырнули ножом ради папки с подписями

В Челябинской области сборщика подписей в поддержку депутата ударили ножом

В Челябинской области напали на сборщика подписей в поддержку депутата Госдумы Станислава Наумова. Об этом сообщает Baza со ссылкой на парламентария.

Нападение произошло на трассе Кизильское — Магнитогорск. Помощник депутата ехал за рулем с собранными подписными листами, когда его остановил неизвестный на мотоцикле. Мужчина попросил ему помочь, но когда водитель вышел из салона, ударил его ножом в грудь и забрал папку с подписями.

Потерпевшего госпитализировали, его удалось спасти. Часть подписей придется собирать заново. Наумов заявил, что знает, кто организовал нападение, и расскажет об этом в полиции.

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