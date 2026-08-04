Одна из крупнейших сетей АЗС России сообщила об отмене лимитов на заправку

«Газпром нефть» отменила лимиты на розничную продажу топлива в 13 регионах России

Сеть АЗС «Газпром нефть», одна из крупнейших в России, отменила лимиты на заправку в 13 регионах. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы компании сообщает ТАСС.

Без ограничений с 3 августа топливо продается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также во Владимирской, Вологодской, Кемеровской, Нижегородской, Омской и Ярославской областях, Татарстане, Чувашии и Краснодарском крае.

«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки», — сказано в сообщении.

Ранее Российский топливный союз (РТС; представляет интересы розничных топливных операторов страны) пожаловался на сложности с поставками топлива на независимые сети АЗС.

В организации указали, что вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) стараются обеспечить свои заправки, а остальные участники рынка сталкиваются с длительными задержками поставок уже приобретенных оптовых партий, а также с минимальными объемами, предлагаемыми к реализации на Петербургской бирже.