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13:51, 4 августа 2026 (обновлено: 13:58, 4 августа 2026)Экономика

Одна из крупнейших сетей АЗС России сообщила об отмене лимитов на заправку

«Газпром нефть» отменила лимиты на розничную продажу топлива в 13 регионах России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Сеть АЗС «Газпром нефть», одна из крупнейших в России, отменила лимиты на заправку в 13 регионах. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы компании сообщает ТАСС.

Без ограничений с 3 августа топливо продается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также во Владимирской, Вологодской, Кемеровской, Нижегородской, Омской и Ярославской областях, Татарстане, Чувашии и Краснодарском крае.

«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки», — сказано в сообщении.

Ранее Российский топливный союз (РТС; представляет интересы розничных топливных операторов страны) пожаловался на сложности с поставками топлива на независимые сети АЗС.

В организации указали, что вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) стараются обеспечить свои заправки, а остальные участники рынка сталкиваются с длительными задержками поставок уже приобретенных оптовых партий, а также с минимальными объемами, предлагаемыми к реализации на Петербургской бирже.

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