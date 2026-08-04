Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 4 августа 2026 (обновлено: 13:06, 4 августа 2026)Силовые структуры

Неизвестный прицельно пустил пулю в окно спальни россиянки

В Ульяновске полиция проверяет версию о прицельной стрельбе в окно 16-го этажа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Shot»

В Ульяновске полиция начала проверку версии о прицельной стрельбе по женщине, проживающей на 16-м этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина вернулась домой утром и обнаружила разбитое стекло окна. На нем была характерная «паутинка» трещин, а между рамами лежал деформированный металлический предмет, внешне напоминающий пулю. По словам хозяйки, некий неизвестный умышленно произвел выстрел из соседнего дома.

Ранее сообщалось, что во Владимире осудили мужчину, испытавшего на балконе винтовку, пуля от которой попала в несовершеннолетнего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Анастасия Ивлеева подарила мужу лодку за 1,2 миллиона рублей
    Подростков обстреляли на улице российского региона
    В российском регионе онкобольных отправили на химиотерапию за 60 километров от дома
    Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира в Польше
    Врач предупредил об опасности покупки половинок арбуза на уличных развалах
    В ВСУ заявили о значительном преимуществе ВС России под Константиновкой
    ВС России нанесли мощный удар по городу-крепости
    Концерн Changan готовит крутые новинки для России
    Неизвестный прицельно пустил пулю в окно спальни россиянки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok