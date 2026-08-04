Неизвестный прицельно пустил пулю в окно спальни россиянки

В Ульяновске полиция проверяет версию о прицельной стрельбе в окно 16-го этажа

В Ульяновске полиция начала проверку версии о прицельной стрельбе по женщине, проживающей на 16-м этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина вернулась домой утром и обнаружила разбитое стекло окна. На нем была характерная «паутинка» трещин, а между рамами лежал деформированный металлический предмет, внешне напоминающий пулю. По словам хозяйки, некий неизвестный умышленно произвел выстрел из соседнего дома.

Ранее сообщалось, что во Владимире осудили мужчину, испытавшего на балконе винтовку, пуля от которой попала в несовершеннолетнего.