В ВСУ заявили о значительном преимуществе ВС России под Константиновкой

Алекс: У Константиновки в ДНР сложилась очень проблемная ситуация для ВСУ

У Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) сложилась очень проблемная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс в Telegram.

«Тут уже полный хаос, и весомое тактическое преимущество на стороне противника. Не та ситуация, чтобы в новостях держаться даже за клочок города», — написал украинский боец.

Он добавил, что российские военные намерены продолжать наступать в агломерации. По его словам, для украинских подразделений со взятия армией России Константиновки начинается наиболее проблемный период.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.