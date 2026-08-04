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13:43, 4 августа 2026 (обновлено: 13:50, 4 августа 2026)Экономика

Названы регионы России с зарплатами больше 150 тысяч рублей

РИА Новости: В мае зарплаты на Чукотке достигли в среднем 260,7 тысячи рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В последний месяц весны средние заработные платы в девяти регионах России превысили 150 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Самые высокие значение были зафиксированы на Чукотке, где речь шла о 260,7 тысячи рублей в месяц. В Магаданской области этот показатель составил 214,5 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.

Еще в шести регионах страны зарплаты превысили 150 тысяч рублей. На Камчатке средняя майская зарплата составила 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч, в Якутии — 169,2 тысячи, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.

В России 39 процентов жителей начинают экономить уже через пять-семь дней после получения заработной платы. Кроме того, 26 процентов признались, что переходят к более сдержанным расходам через два-четыре дня, а 18 процентов поступают так, когда минуют одна-две недели.

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