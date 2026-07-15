Трамп обратился к Ирану фразой «станет по-настоящему плохо»

Трамп: США нанесут очень мощные удары по Ирану, если переговоры не возобновятся

Соединенные Штаты продолжать наносить серьезные удары по Ирану на этой и следующей неделях, если Тегеран не решится сесть за стол переговоров и возобновить диалог. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп в разговоре с журналистами телеканала Fox News.

По его словам, завтрашней ночью на Исламскую Республику будут совершены атаки. Они продлятся до тех пор, пока официальные представители Ирана не вернуться к переговорному треку.

«На следующей неделе для них все станет по-настоящему плохо, потому что на следующей неделе настанет очередь электростанций. На следующей неделе настанет очередь мостов», — пригрозил Трамп, отметив, что США выведут из строя все их электростанции и уничтожат все мосты.

Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что меморандум по прекращению войны с Америкой перестал действовать. Дипломат обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора.