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16:44, 4 августа 2026 (обновлено: 17:29, 4 августа 2026)Ценности

Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек

Vogue: Молодежь захотела одеваться в льняные рубашки и фартуки в стиле итальянских бабушек
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio via Getty Images

Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек в 2026 году. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о новом тренде под названием Dolce Nonna («сладкая бабушка»), придуманном по аналогии с названием фильма «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita). Отмечается, что количество поисковых запросов в TikTok, связанных с подобной эстетикой, выросло более чем на 150 процентов, а старую одежду стали активно искать на ресейл-платформах. Так, в приоритете оказались льняные рубашки, фартуки, золотые украшения, ретропринты и винтажные колье, которые сочетаются с цветными очками, повязанными на голову или волосы платками и удобными сандалиями.

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«Эта эстетика одинаково сильно напоминает как о героинях эпохи "Сладкой жизни", так и об итальянских семейных фотографиях 1960-х годов: это женщины, одетые для того, чтобы жить, а не для того, чтобы их фотографировали», — указали журналисты.

В июле российский стилист и ведущий Александр Рогов назвал модной популярную у бабушек вещь.

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