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12:42, 10 июля 2026Ценности

Российский стилист назвал модной популярную у бабушек вещь

Стилист Александр Рогов назвал модными популярные у бабушек сумки-тележки
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: lhorintson / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист и ведущий Александр Рогов назвал модной популярную у бабушек вещь. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Специалист проанализировал сделанные в настоящее время снимки жителей Франции. Так, он пришел к выводу, что актуальными стали сумки-тележки различных оттенков, с которыми люди отправляются на прогулку и за покупками.

На опубликованных Роговым фото оказались продемонстрированы варианты синего, зеленого, красного и серого цветов, а также фасоны с леопардовым и абстрактным принтом и в полоску. «Выглядит классно и удобно в использовании!» — восхитился эксперт.

В июне сообщалось, что уродливые «бабушкины» шлепанцы на анатомической пробковой подошве стали трендом лета.

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