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17:38, 4 августа 2026 (обновлено: 17:48, 4 августа 2026)Экономика

Мировые цены на нефть обрушились

Биржевая стоимость Brent упала ниже 80 долларов за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов во вторник, 4 августа, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent резко упала. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 17:25 по московскому времени сырьевые котировки упали до 79,91 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 4,61 процента, или 3,86 доллара. Аналитики связывают стремительное удешевление нефти прежде всего с прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль Ансари заявил о попытках посредников (Катара, Пакистана и Омана) ускорить заключение мирной сделки в регионе. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, анонсировал скорое открытие Ормузского пролива. По словам главы ведомства, это может произойти во вторник или среду — 4 или 5 августа.

Подобные заявления вселили оптимизм трейдерам и инвесторам. Возобновление судоходства в акватории ключевой логистической артерии может привести к поступлению дополнительных партий сырья на глобальный нефтерынок. Этот фактор должен снизить риски дефицита предложения. Впрочем, риски очередной эскалации в регионе могут свести подобные настроения на нет, отмечают эксперты. В этом случае стоит ожидать нового скачка мировых цен на нефть.

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